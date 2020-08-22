自治區政府要求公務員旁聽庭審　每年至少1次

寧夏回族自治區多部門近日聯合發布《關於推動國家工作人員旁聽庭審活動常態化製度化的實施意見》，要求該省公務員每年須至少旁聽庭審1次，以完善有關公務員的法律制度學習，倡議公務員日常學習法制，推動旁聽庭審工作常態化、制度化，並把此項工作納入公務員的年度普法工作考核內容。

意見要求，由市、縣（區）委員會守法普法協調小組、各機關單位、各政府部門與人民法院，建立協調聯絡機制，落實有關工作；在行政執法部門內工作的公務員，每年至少組織1次旁聽庭審活動，而觀看網上庭審影片的活動和旁聽行政復議案件，則需隨時開展。

意見指出，旁聽庭審人員包括全區各級國家機關、事業單位、人民團體和中央駐寧單位公務員；中央、自治區和市屬國有企業中層以上管理人員以及法務部門工作人員。而旁聽庭審案件範圍包括行政訴訟案、國家賠償案、行政執法人員瀆職侵權案、貪污受賄案或社會關注度較高的行政復議案件等。

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