巴威來襲吹翻陸籍客船　2船員墮海

台灣金門海巡隊通報，一艘大陸籍客船周六（22日）在金門海域翻側，海巡隊到達時發現，墮海的2名船員已被陸方船舶救起。經調查，客船因受颱風「巴威」外圍環流影響，導致海上天氣轉劣，涉事船員又不諳金門水文狀況才會客船側翻。

海巡署金馬澎分署指，涉事的大陸客船「閩廈門客0076」，上午8時39分於金門母嶼0.8海里處翻側。金門海巡隊到場，搜救未有發現落水船員，但海上有些許油花，懷疑客船漏油，海巡隊於是在附近留守繼續搜救，並持續掌握實況，避免造成污染。

金門海巡隊副隊長駱天雄表示，大陸廈門海事局海上搜救中心回覆指，客船上2船員已由陸籍船舶救起；後續客船拖帶等事宜，將由主管機關中部航務中心負責統籌處理。

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