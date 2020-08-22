警破非法製售槍枝案拘18人　買家遍布多省

南京建鄴警方周四（20日）披露「3.26非法製造、買賣槍枝案」、「6.29非法製造、買賣槍枝案」的破案細節，共拘捕18名疑犯，其中8人因涉嫌非法製造、買賣槍枝被依法取保候審，涉案火藥槍則被收繳，案件仍在進一步處理中。

警方指，今年3月南京市公安局網絡安全支隊發現，有人在網上兜售非法製造的槍枝，這些槍枝由射釘器在家改造而成。經調查，警方發現一電商交易平台的數家店舖，在2016年至2019年間，通過速遞郵寄等方式，頻繁出售各種射釘器及配件，客戶遍布江蘇、浙江、雲南、甘肅等地。

經深入調查，警方鎖定甘肅省的買家趙某、韓某等18名疑犯，發現他們都有過多次從網上購買射釘器配件紀錄，存在非法改裝槍枝嫌疑。警方今年6月開始，遠赴甘肅蹲守，將疑犯悉數逮捕，當場查獲多枝由射釘槍改造的火藥槍。

警方表示，射釘槍原本是裝修用的工具，不屬違法槍枝，但疑犯將射釘槍通過後期重新組裝，製成1米長以火藥為動力的槍枝，並配上瞄準鏡。涉事的槍枝可發射鋼珠球，威力足以射穿20米開外的玻璃樽。

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