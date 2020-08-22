港區國安法：銀保監稱香港聯匯制度穩固　斥美單邊制裁

中國銀保監會發言人表示，香港的聯繫匯率制度基礎穩固。

美國早前宣布取消香港特殊待遇，並制裁多名香港高官。中國銀保監會發言人向內地傳媒表示，香港的聯繫匯率制度基礎穩固、金融市場總體運行平穩，反映國際市場對香港充滿信心，將支持中資金融機構依法合規展開業務，為包括香港居民、企業提供金融服務。

發言人表示，美國長期以來濫用所謂「長臂管轄」，利用金融霸權搞「單邊制裁」，將美方國內法凌駕國際法之上，對金融機構正常開展業務橫加干涉，不但缺乏法律效力，也違背市場經濟原則，應受到國際社會一致譴責。

發言人續指，香港作為國際金融中心，涉及多個國家和企業的經濟利益，包括美國金融企業。美國是現行國際金融體系的最主要參與者，也是最大受益人，奉勸美國政府不要一意孤行，不要幹搬起石頭砸自己腳的事情。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020