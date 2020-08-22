工作效率低下　2官員獲頒「蝸牛獎」

浙江省麗水市縉雲縣舉行頒獎典禮，當地縣水利局水政科、舒寧醫院遷建項目專人專班攻堅組兩個單位因工作效率太低，獲頒「蝸牛獎」。2名部門負責人上台領獎時強顏歡笑，並指會深刻反思改正。

負責頒獎的分別為縉雲縣委書記、副書記和縣長。縣衞健局負責人在會上表示，舒寧醫院遷建項目專班，思想重視不夠、統籌協調不力、工作作風不實等原因造成工作效率緩慢，而獲得此獎；縣水利局負責人則指，部門存在認識不高、溝通不足、機制不順等問題，將着手整改。

據了解，此次「蝸牛獎」頒發已是該縣第四次頒獎，「蝸牛獎」每季度認定一次，問題線索採取公開徵集、專項督查、上級交辦、接受群眾舉報等方式收集，由縣委副書記任組長的縉雲縣作風建設「蝸牛獎」認定小組進行核實認定。

事實上，江蘇省泰州市亦設有「蝸牛獎」，獲得者會被予以績效扣分，並扣除年度績效考核獎勵。

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