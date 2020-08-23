新冠肺炎：專家指未確定疫苗免疫力持久性　多次接種可保護

內地新冠肺炎疫情截至周日（23日）凌晨，累計造成84,939人確診，4634人病亡。針對外界關注的疫苗免疫力持久性問題，疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前向官媒表示，新冠病毒的免疫力持久性還沒有確切的結果，但即使沒有終身保護，只要多次接種即可達到保護效果。

吳尊友表示，人類感染不同病毒產生免疫力的持久性是不同的，部分會有終身保護效果，部分則只有非常有限的免疫力。通過對其他冠狀病毒免疫力的觀察，疫苗效果一般能維持在6個月至12個月，故只要疫苗有一定時間的保護，多次接種可以達到保護效果，並控制疫情，把流行高峰壓下來。

他又指，全球疫情的高流行態勢還會持續一段時間，而隨着冬季到來，其他呼吸道疾病增加，令新冠肺炎鑑別、診斷和診療更加困難，惟中國有了前期防控經驗，即使再發生也不會出現像武漢早期的疫情。他進一步提醒，新冠病毒能在冷凍產品中長時間保存，可引起局部聚集性疫情，這對於「外防輸入、內防反彈」又增添新挑戰。

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