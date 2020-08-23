國家林草局約談3區縣官員　要求改善天然林保護問題

國家林業和草原局上周五（21日）約談內蒙古賽罕區、寧夏原州區、河北赤城縣三區縣政府負責人，要求他們處理天然林保護問題。

國家林草局指，賽罕區天然林管護任務未落實、數據造假；原州區生態效益補償資金未兌現、侵害林農利益；赤城縣發生破壞國家公益林問題。三區縣政府負責人均稱會立即對改善。

國家林草局副局長李樹銘指，縣政府相關負責人，要將問題在規定時限內嚴格對照國家相關規定和標準解決。此外，區縣政府亦要嚴肅追究責任，對違規人員作出處分。當局絕不容許敷衍整改、虛假整改的情況發生。

李又指，地方亦要對資金加緊調控，就天然林保護上與上級政府保持溝通；必須深刻反思和主動排查制度隱患和薄弱環節，杜絕問題再次發生。

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