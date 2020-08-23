貧困戶家中豪華惹議　官方解釋屬事主用補償自行裝修

江西萍鄉經濟技術開發區管委會微信公號日前刊發了《區領導督導脫貧扶貧工作並走訪看望貧困戶》一文，卻因配圖的貧困戶家中裝修氣派、豪華而引發網民熱議，甚至質疑。對此，官方近日回應指，涉事貧困戶是用拆遷補償款自行為家中裝修，強調這不是普遍現象。

文章表示，江西萍鄉經開區黨工委書記李錦林上周三（19日）督導村脫貧攻堅工作，走訪了田中村和三田村的幾戶建檔立卡貧困戶，然而配圖顯示，田中村兩戶貧困戶陳某和李某的家中客廳敞亮，地上更是大理石瓷磚，梳發亦相當氣派，看似絲毫與貧困戶拉不上關係，甚至有網民嘆道自己家的傢私還不如貧困戶。

對此，萍鄉經開區管委會相關工作人員上周五（21日）表示，圖中房屋是貧困戶拆遷後安置的公寓房，房內是由貧困戶用補償款自行裝修，強調在當地貧困戶中，這種較豪華的裝修非普遍現象。

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