台男連闖3間運動服飾店盜竊　被捕後辯稱夢遊

台灣台南一名48歲蔡姓男子周五（21日）晚接連在百貨公司內的3間運動服飾店盜竊。蔡男及後被女店員發現，店員一路狂追並喊民眾協助，最後群眾合力逮住蔡男。警方接報到場後，在蔡男背包內搜出多件總值1.2萬新台幣（約3200港元)的貨物，蔡男辯稱在夢遊下犯案。

台南警察第一分局當晚8時接獲報案，指東區百貨公司內有小偷盜竊，立即派員赴現場。到達百貨公司2樓時，現場群眾已將疑犯包圍，並當場搜出多件偷來的運動服飾，於是將蔡男拘捕。

經查，蔡男當晚在3樓運動服飾店佯裝觀賞商品，趁店員招呼其他客人時，分次將展示商品卸下衣架，塞進背包。更食髓知味，連續到3家店舖犯案，最終被店員發現。

在審訊時，蔡男稱因吃了安眠藥才會夢遊犯案，但警方翻查閉路電視片段後已推翻此說法。不少店家反映店內有東西失竊，更指疑犯曾在店內出沒，警方將透過閉路電視片段逐一比對，查清事件。

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