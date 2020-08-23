台男泳池練習憋氣　水底遇溺一度失呼吸

台灣彰化縣和美鎮一名21歲張姓男子，上周六（22日）和家人到游泳池游泳，期間進行憋氣練習，然而卻在水底遇溺，直到家人發現後已經沒氣，被緊急送到彰化基督教醫院搶救，目前雖恢復心跳，惟未脫險境。

張男當日與家人說要憋氣練習，然而在水底過了約4分鐘後仍沒動靜，覺得情況有異的家人遂緊急將其拉出水面。彰化消防局接報抵達時，張男已失去呼吸心跳，現場救生員立即執行心肺復蘇，待張送醫時他已恢復心跳，惟仍然昏迷，目前正插管治療，與死神持續拚命。至於事故原因，則還待警方進一步調查。

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