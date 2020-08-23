近百人佔火車站隧道跳廣場舞　多部門稱無權管轄

內地有網民投訴，江蘇蘇州新區火車站隧道內，日前有近百人跳廣場舞，製造噪音擾民。地鐵部門指，該地段非地鐵部門管轄；高新區城管部門亦稱不歸其管轄。蘇州新區火車站暫未有回應。

網傅片段顯示，大批民眾在隧道內跳舞，有2人在樓梯上跳舞，他們大聲播放音樂；有路人經過時甚至被舞者撞到，慌忙躲避。有網民斥責跳舞佔用公共空間和通道，「車站工作人員沒有制止嗎」、「這也太擾民了，公園廣場還不夠嗎」。

據了解，該隧道通往蘇州地鐵3號線、6號線以及有軌電車2號線。有軌電車工作人員稱，已知悉有關情況，早前曾派員到現場勘查，火車站廣場上亦有大批民眾跳舞，影響出行。他又指有軌電車沒有權限，應該由新區火車站或城管管理上述區域。惟高新區城管部門指，有關情況屬於廣場舞擾民，不屬城管管轄。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020