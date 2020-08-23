警出30萬人民幣通緝命案疑犯　懸賞金額已增2次

山西長治市沁源縣公安局官方微信公眾號上周五（21日）發布消息，以30萬元（人民幣，下同，約33.9萬港元）懸賞通緝重大刑事案疑犯賈志勇，其涉嫌殺害一人後潛逃。內媒報道指，懸賞金額已從最初的10萬元（約11.3萬港元）2次增加至目前數額。

案發於今年5月16日凌晨，賈志勇在沁源縣公安局轄區涉嫌殺害一人，之後潛逃至今未到案。當局在當日協查通報中稱，直接抓獲疑犯或直接提供線索抓獲疑犯者，可獲10萬元。一個月後，沁源縣公安局再次發布協查通報，懸賞金額增至20萬元（約22.6萬港元），至近日，數額再次增加。

協查通報稱，小名二狗的賈志勇，居民身份證號碼為14043119780725081X，現居沁源縣中峪鄉蔚村旗桿巷22號，身高約170厘米。其逃跑時身穿深色外衣，黑色褲子以及白邊黑面休閒鞋。

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