南昌動物園添3隻華南虎　總數達35隻

江西南昌動物園上周六（22日）宣布，3隻已度過觀察期的幼華南虎已經被放到猛獸籠舍和其他老虎一同飼養，目前身體狀況良好，即將與遊客正式見面。目前，南昌動物園內有35隻華南虎，是國內動物園中第二大虎群。

南昌動物園猛獸班班長徐宏亮向介紹，3隻新加入幼虎包括2隻7個月大龍鳳胎、1隻5個月大的雌性華南虎。他指出，照顧幼虎並不容易，每天上午和下午都要餵飼肉碎，同時要加入鈣粉和雞蛋攪拌，增加營養。夏天氣溫超過攝氏35度時，要為牠們提供冰塊降溫。經過精心餵養，一對龍鳳胎體重都已達到25公斤，另一隻有15公斤。

華南虎是國家一級保護動物，亦是全國十大瀕危動物之一，位列極度瀕危紅色物種名錄，在野外幾近滅絕。華南虎亦稱「中國虎」，是中國獨有的虎亞種。因繁殖率低、近親繁衍等問題，華南虎生存受到嚴重威脅。目前，全國人工飼養的華南虎只有250隻。

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