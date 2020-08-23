破解芯片再低價售盜版數控系統　警拘7人

安徽滁州市定遠縣警方近日破獲一宗特大侵犯著作權案，拘捕7人。疑犯涉先購買正版芯片程序，並請專人破解後大量複製，再以遠低於正版的價格投入市場，涉案金額超過2000萬元（人民幣，下同，約2260萬港元）。目前疑犯陳某等人已被刑事拘留，王某及合夥人程某則被檢方批准逮捕，案件正在進一步偵辦中。

今年6月18日，警方接到成都鑫某瑞數控技術有限公司報警稱，安徽華某源數控技術有限公司在網上售賣的數控系統侵犯了該公司著作權。警方立即成立專案組展開調查，於6月30日搗毀疑犯位於定遠縣的生產廠房，拘捕王某及程某。至8月中旬，警方循線赴北京將陳某等上線團夥成員一併拘捕。

經查，王某、程某涉購買數控系統並將芯片拆下來後，聘請陳某協助破解，之後陳某再將破解後的系統程序改名植入空白的芯片，以每塊4元（約4.5港元）價格批量銷售給王某、程某。去年初，王某、程某更是成立公司，將盜版數控系統以比正版便宜2000餘元（約2260港元）之價於網上銷售。

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