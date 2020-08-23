男子爬古城牆拍照墮地　網民斥無公德心

陝西西安一名男子日前爬上西安古城牆拍照，疑因牆壁磚塊鬆動，不慎直墮地面。有路人將整個事發經過拍下並上傳網絡，斥責該男行為沒有公德心，「牆壁都碎了」。西安城牆管理方回應，正在核實事件。

事發於上周四（20日）。影片顯示，一名身穿深藍色運動服的男子沿牆壁向上攀爬至中段位置，面向同行的朋友，並讓對方為他拍照。詎料該男突然身體搖晃，直墮地面，他的朋友見狀上前查看情況。

有網民表示，古城牆是文物，隨意攀爬容易對文物造成無法逆轉的損害，「他要賠錢吧」。另有人稱，情況十分驚險，容易跌傷，「要是跌成重傷，就樂極生悲了」。

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