日男取締盜版AV　情趣店職員不滿竟僱人圍毆

日本男子羽部康裕獨自到台灣工作，主要業務為取締盜版成人影片（AV），詎料早前向賴姓男子任職的情趣用品店提起告訴時引起對方不滿，後者更請了3人圍毆羽部致其多處挫傷。台北士林地院近日審理判定，賴男及打人者須向羽部賠償30萬元（新台幣，下同，約8萬港元），全案仍可上訴。

羽部康裕為日本「知的財產振興協會」（IPPA）駐台代表，他日前向賴男工作的店舖提起告訴，指控對方販售盜版AV光碟，結果後者事後竟花了15萬元（約4萬港元）請了楊姓男子等人在羽部的辦公室附近埋伏，待其出現再拿球棒實施毆打，導致他右前臂、雙大腿多處挫傷。

羽部版扛後，心靈嚴重受創，更影響日常生活，如連走在路上都怕遭到攻擊，遂向士林法院提起告訴，要求賠償200萬元（約53萬港元），並主張是賴男任職的情趣用品店老闆花錢買兇。法院最終依傷害罪等罪嫌分別判處打人的3名男子3至4個月有期徒刑，惟認為沒有足夠證據顯示賴男是受老闆請求而買兇，最終判賴男等4人要賠償30萬元精神撫慰金。

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