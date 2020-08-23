TikTok證最快本周採法律行動　挑戰特朗普行政命令

美國總統特朗普以國家安全為由，封殺中國抖音海外版TikTok。他本月6日簽署行政命令，禁止美國國內人士及企業45天後與TikTok母公司字節跳動交易。TikTok上周六（22日）證實，最快本周採取法律行動，挑戰特朗普發出行政命令。

TikTok的發言人在聲明中指，即使強烈不同意華府的憂慮，過去近一年仍尋求提出建設性的解決方法，但華府不理會事實及不顧正常程序，嘗試介入私人公司之間的磋商；為了確保法治不摒棄以及公司和用戶得到公平對待，TikTok別無選擇下透過司法制度挑戰行政命令。有關法律行動不會影響同微軟及甲骨文的出售談判。

華府一方面威脅封殺TikTok，另一方面強迫它與中國母公司字節跳動分拆，特朗普本月14日簽署另一項行政命令，要求字節跳動於90日內出售或分拆TikTok美國業務。

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