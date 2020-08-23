全球最長跨海公鐵兩用橋　正式開始荷載試驗

平潭海峽公鐵兩用大橋是目前全球最長的跨海公鐵兩用橋。

福建福州市平潭海峽公鐵兩用大橋上周六（22日）晚，正式開始一連6日的荷載試驗。據悉，該橋既是中國第一座公鐵兩用跨海大橋，也是目前世界上最長的跨海公鐵兩用大橋。

試驗當日，兩列載重2392噸的貨運重載列車從長樂南站出發，齊頭在橋上行駛。此次測試將對主航道橋和其他2座航道橋在列車荷載不同輪位作用下的應力、索力和位移等參數、總計449個測試點進行靜載測試工作，以檢驗大橋的整體工作性能，為驗收交付提供依據。

據了解，該橋是福州至平潭鐵路的關鍵控制性工程，是世界在建難度最大的海峽大橋。該橋所處海域是世界三大風口海域之一，全年6級以上的大風天數超過309天。該大橋建成通車後，將實現福州、長樂、平潭三地的互聯互通，形成福州半小時「經濟生活圈」，促進平潭綜合實驗區成為海峽兩岸經貿合作、文化交流和人員往來。

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