男童嘴角被掐出血　幼師謊稱摔倒引致

台灣高雄市一名女網民爆料，其兒子在幼稚園被老師扯頭髮、掐嘴，導致兒子嘴角現血泡，惟涉事老師稱，孩子是玩滑梯摔倒傷及嘴巴，不料被閉路電視畫面拆穿其謊言。園方事後答應周一（24日）給家長一個交代；而高雄市教育部則強調，有關影片已通報社會局，若有違法將要求園方限期改善並作相關處分。

女網民在社交媒體「爆料公社」表示，兒子就讀高雄市鳳山區一間幼稚園，園內有老師對他施暴。她稱，事發於上周五（21日）上午11時，自己打開幼稚園的閉路電視頻道，看見自己兒子在課室大哭，但當時班上3個老師都未有理會，而15分鐘後孩子便被老師拉去吃飯，消失在閉路電視畫面中。

豈料，同日下午，該女網民又發現一名老師對自己兒子施暴，老師不僅拉扯孩子衣服及頭髮，還用力打幼童嘴巴，她於是叫丈夫到幼稚園了解情況。當丈夫在趕到幼稚園時，孩子還在哭泣。她表示，兒子曾說過，幼稚園有老師打他，當時以為兒子不愛去幼兒園才說謊，未加以理會。

高雄市教育局表示，事發當日已接到家長的投訴，幫要求幼稚園保存提供閉路電視畫面；並要求園方依兒少權法向社會局通報，該老師的動作是管教還是不當行為，需進一步研判。