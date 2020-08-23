男子常年喝生水致腦中布滿寄生蟲　全球僅3千例

內媒上周六（22日）報道，深圳市26歲男子小林近日患上一種特殊的疾病，其因常年喝生水，致腦中布滿寄生蟲，全球僅有3000宗同類病例。幸經過對症治療，目前小林的症狀已有所減輕。

本月7日，小林被發現當街癱坐，更大小便失禁，遂被路人送到深圳第三人民醫院。起初醫生懷疑是腦部疾病導致，惟化驗結果證實非也。對此，感染二科醫生譚國玉注意到，小林血常規提示嗜酸粒細胞升高至20%之多，該現象多見於過敏、血液系統疾病、寄生蟲性疾病，於是循寄生蟲方向檢查。

經過兩輪檢查，小林的腦脊液中被查出名為廣州管圓寄生蟲的基因序列，序列數高達上萬，全世界有記錄的病例數僅有數千，其病原體可在老鼠、螺身上找到。經進一步查證，原來小林從小到大都有喝生水的習慣，不論是井水、河水或自來水，他都不經煮沸，直接飲用，最終致病。幸經治療他目前嗜酸粒細胞值基本降到了正常值，正待覆查。

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