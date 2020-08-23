台保母疑虐嬰卸責　辯稱8個月大女摑至滿臉瘀青

8個月大的嬰兒可將另一女嬰掌摑到滿臉瘀青，有巴掌印？台灣台東一名林姓父親近日在社交平台發文稱，8個月大的女嬰交託給保母照顧後，臉上出現瘀青，隨即向對方討要說法。保母辯稱，是她的8個月大女兒將林男的女嬰掌摑所致。林男質疑對方說謊、推卸責任，遂報警求助。

林男表示，將女兒交予保母照顧4日，於上周五（21日）發現女兒的臉上有大片瘀青，惟保母至今未有承認錯誤，反將責任推卸到她的女兒身上，「要是孩子哭鬧，一時情緒失控打的，承認錯誤可以原諒」。警方介入調查後，保母改口是她的母親打的，「我上個廁所回來，就變成這樣了」。

台東縣政府社會處上周五接報後，已將涉事女嬰轉介花蓮慈濟醫院兒少保護醫療整合中心協助傷勢鑑定，協助家長聘請有證件資格的保母。台媒稱，若保母虐童屬實，最高可罰款6萬至30萬新台幣（約1.6萬至8萬港元）。

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