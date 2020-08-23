新冠肺炎：內地已啟動緊急使用疫苗　先保障4類人

國家衞健委科技發展中心主任、國務院聯防聯控機制專責疫苗研發的工作組組長鄭忠偉上周六（22日），中國已於7月22日正式啟動新冠疫苗的緊急使用。而根據內地疫苗管理法，包括醫務人員在內的4類特殊人群可申請緊急使用疫苗。

鄭忠偉是於上周六一個官方電視台節目上透露中國已啟動緊急使用新冠疫苗。按內地疫苗管理法規定，當出現特別重大公共衞生事件，由國家衞健委提出緊急使用疫苗的申請，由國家藥監局組織專家論證並同意，並由國家衞健委在一定範圍、一定時限內緊急使用疫苗。目的是在醫務人員、防疫人員、邊檢人員以及保障城市基本運行人員等特殊人群中，先建立起免疫屏障，保障城市運行穩定。

在同一節目上，國藥集團中國生物董事長、國家「863」計劃疫苗項目首席科學家楊曉明表示，中國生物新冠滅活疫苗國際臨床三期試驗，至今入組接種人數已超過2萬人，安全性好，有效性正在進一步觀察中。另該集分別與秘魯、摩洛哥以及阿根廷簽訂有關新冠滅活疫苗三期臨床試驗的合作協議，於上周四（20日）和上周五（21日）已啟動。楊曉明指出，更多的樣本量及不同地區的臨床試驗數據，將大大提升新冠滅活疫苗上市的進程。

另四川大學華西醫院生物治療國家重點實驗室研發的重組蛋白新冠疫苗，已獲得國家藥監局臨床試驗批文，這是中國首個由昆蟲細胞生產的重組蛋白新冠疫苗。該疫苗在猴子等動物上進行實驗，發現能有效預防新冠病毒感染，且未見明顯的副作用。該疫苗利用昆蟲細胞在培養液中大量繁殖，將新冠病毒的基因引入昆蟲細胞，以該細胞作為工廠生產出高質量的重組疫苗蛋白，並進行純化精緻。據指，這技術易於快速與大規模生產疫苗投入市場。