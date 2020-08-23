颱風「巴威」料為台帶來暴雨　將逼近華東沿岸地區

今年第8號颱風「巴威」上周六（22日）在台灣以東海域形成，預料暴風圈將逐漸遠離台灣，周日（23日）仍為各地區帶來暴雨。「巴威」在未來12小時內會轉為中度颱風，逼近華東沿岸地區。浙江省應急管理廳已啟動海上防颱風應急響應，要求各方密切關注颱風發展變化。

浙江省氣象台指，「巴威」中心風力達9級，現已加強為強熱帶風暴。預計「巴威」將以每小時16公里的速度向東北偏北方向移動，強度會逐漸加強，可達強颱風或超強颱風級，並在周日凌晨對浙江中南部沿海造成明顯風浪影響。當局呼籲漁船及其他海上作業者適時回港避風。

隨「巴威」逐漸遠離台灣，台氣象局上周六深夜解除海上颱風警報。但受到颱風外圍環流影響，台灣西半部地區將會出現大雨。當局針對台北市、新北市、基隆市和屏東縣發布大雨特報，並指雨勢將會持續至周五。另外，宜蘭縣上周六晚撤除災害應變中心，但因蘇澳沿海平均風力仍超過6級，故龜山島於周日續封島1天。

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