台軍宣傳片紀念金門炮戰　揚言戰至最後一兵一卒

兩岸於62年前爆發金門炮戰 （或稱823炮戰），台國防部周日（23日）發表宣傳片稱，台軍守護中華民國，具有歷史傳承的使命，「即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步」。

台國防部在題為「枕戈待旦，同島一命」的發文表示，歷史證明，和平不能寄望於敵人的善意；安全必須建立在自己的實力上，因應當前解放軍的軍事威脅，台軍本着「不挑釁、不示弱」的原則，強化各項戰備整備，以達到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的目標。台軍有信心，也有能力，逼使敵人犯台失敗。

發文指出，台軍「平時能救災，戰時能作戰」，而戰力的發揚，關鍵不在時間的長短，是憑守護自由民主的決心。台國防部強調，當年將士們用生命在戰火威脅下保衞家園，現在讓台灣人共同珍惜這份得來不易的和平成果。

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