民宅氣爆嚇醒鄰居　台男疑點燃氣罐圖輕生

台灣台中市潭子區一幢樓高三層的民居，周日（23日）凌晨零時許發生氣體爆炸，有鄰居被嚇醒。消防局接報後派出大批消防員前往灌救，現場一名男子全身4成面積燒傷。據報爆炸原因疑是男子企圖輕生。

消防局當日接獲市民報案稱，稱兒子在廚房企圖點燃氣體輕生，電話中更傳來爆炸聲。當消防員趕到現場時，火勢集中在民居地下，並向2樓蔓延。由於爆炸威力甚大，屋內廚具、桌椅全被炸飛。消防隊員其後將懷疑引發爆炸的氣體罐拖到屋外，並將火勢撲熄。

據了解，傷者是一名年約40歲陳姓男子，他與母親同住於事發現場單位。有鄰居表示，在睡夢中被爆炸的巨響嚇醒。對陳男被指精神狀況有異，鄰居表示平日見面大家有點頭打招呼，未覺陳男異常。

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