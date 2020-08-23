特朗普揚言可與中國脫鉤　無必要生意來往

美國大選將至，日益惡化的中美關係成為選戰焦點。美國總統特朗普在周日（23日）播出的美媒訪問中，揚言美國不一定要和中國做生意，揚言如果北京對美舉措不當，就會選擇與中國脫鉤。

美媒霍士新聞播出訪問片段，特朗普向主持人表示，「我們沒必要」和中國做生意。而他在回應有關中美脫鉤的提問時，則直言︰「如果他們（中國）對我們不好，這是在肯定會做的事。」

中美貿易會談原定本月15日舉行，但最終未有成事；特朗普其後揚言，是因為「不想和他們談」而押後了有關貿談。中國商務部其後表示，雙方已商定將於近日對話，惟華府消息否認。

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