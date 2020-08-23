光學遙感衞星成功進入預定軌道　應用於防災減災等領域

甘肅酒泉衞星發射中心周日（23日）上午以長征二號丁運載火箭，成功將光學遙感衞星高分九號05星送入預定軌道。此次任務還搭載發射多功能試驗衞星及天拓五號衞星。

高分九號05星屬光學遙感衞星，地面像元分辨率最高可達亞米級，主要應用於國土普查、城市規劃、土地確權、路網設計、農作物估產和防災減災等領域。

此次搭載發射的多功能試驗衞星由軍事科學院負責研製，進入軌道後將試驗通信、導航、遙感等新技術。至於天拓五號衞星則由國防科技大學設計，會在軌道對船舶、飛行器、浮標及物聯網等信息採集新技術進行驗證。

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