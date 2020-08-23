官媒揭內地遊戲陪練App涉黃　投資者為王思聰旗下公司

內地電競產業鏈龐大，當中有專為網遊玩家提供的收費陪玩（陪練）服務。內地官媒近日踢爆，有女陪練員向玩家兜售影片裸聊甚至性服務，而涉事陪練平台的投資者，屬內地萬達集團董事長王健林的獨子王思聰旗下公司。

記者假扮玩家在比心陪練平台聯絡兩名女陪練員，經微信付款後，女陪練員主動發送短片，畫面出現不雅動作，說話內容亦具挑逗性。陳晴（化名）是女陪練員幕後指揮之一，她每天在朋友圈發送女性圖片，表示能提供女陪練員外出服務，價格分別為5000和2500元人民幣（約5660和2830港元），客戶通過照片揀人滿意才付款。她又聲稱酒店交易不安全，建議客戶到女陪練員家中，或女陪練員去客戶家；如選擇後者，客戶需先付訂，一旦不滿意也要給女陪練員來回路費。

有女陪練員王琴（化名）指出，陪玩領域涉黃分為線上和線下，線上是在遊戲直播過程中裸露，線下則是陪練師和玩家的私人關係。另一女陪練員黃婷（化名）表示，曾接待過一張單，該「老闆」聲音稚嫩，一下之下發現對方只得13歲，是一名學生。王琴稱，部分陪練平台對玩家年齡審核不嚴，現在未成年玩家愈來愈多。

比心App官方微博上周五（21日）就涉黃一事回應稱，針對當事人帳號已採取凍結、列入黑名單等風控系統等措施。回應又指，其平台開展淨網活動，目前累計永久封禁涉黃帳號超過2萬個，又推出人臉識別、強化未成年人保護模式等技術手段，切實履行監管責任。

據公開報道，比心陪練平台前身為魚泡泡App ，始於2014年，是一款結合陪練和技能分享的遊戲陪練App，現時比心用戶超過4000萬。另資料顯示，比心陪練平台的投資方為王思聰旗下公司，王思聰本人也曾在平台擔任陪練員。

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