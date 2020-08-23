炮兵高原實彈射擊演習　PLZ-05自行加榴炮亮相

中國與印度邊境局勢近月持續緊張，在早前兩軍爆發流血衝突後，解放軍西藏軍區於官方微博發布炮兵部隊演習影片，展示解放軍的高原作戰實力。

片中顯示，西藏軍區某旅在海拔4400多米的陌生地域展開跨晝夜的實彈射擊演練，焦點落在曾參與去年70周年國慶閱兵的車載PLZ-05式155毫米自行加榴炮上。此新裝備在今次高原演練中正式亮相。

PLZ-05式是解放軍裝備的第一款履帶式155毫米自行加榴炮，採用新型底盤和火炮技術，保持車體的穩定性，提高射擊精準度，還裝備國產第一種數碼化綜合火控系統。

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