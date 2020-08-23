新冠肺炎：國企女員工自願接種疫苗　稱第一晚「有點熱」

國內新冠肺炎疫苗已於上月正式緊急使用，多個單位陸續開展接種疫苗。內媒上周六（22日）在北京採訪一名自願參與疫苗3期接種實驗、任職一間中央直屬金融銀行機構的秦姓女受試者，她稱，受試全程沒有特殊的不適感，只有接種第一晚睡覺時，「會覺得有點熱」。

秦女是一名歸國留學生，從美國歸國剛剛一年，其公司成為首批組織志願接種的單位，已在上周五（14日）接種。她估計，第一批自願接種的單位，其員工數量相對較少，且秦的單位有大量的海外資產與項目在運作，同事們需經常出入疫區，或是單位被選中的原因；而她的部門一共27人，其中8人自願接種。

秦女憶述，接種前沒有特殊的體檢，但會如常量血壓，問平時醫院看病都會問的事項，另明確18歲以下人士與孕婦均不能參與。她又形容，疫苗注射器針頭幼細，「細的和頭髮絲一樣」，且完全沒有刺痛感，「一開始我還以為沒有針頭，認真看才發現針頭這麼細」。

對於注射後的反應，秦表示只有第一晚會感覺人比較熱，「蓋不住被子，第二天就恢復正常了」。另接種完後，醫護人員囑咐不要吃辣、油之類的，基本與感冒一樣，沒有特殊。

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