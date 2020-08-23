解放軍2官兵遭重物砸傷　運輸機載至重慶醫院救治

內地官媒周日（23日）消息，解放軍西藏軍區某通信旅有兩名官兵，近日在工作時被重物砸傷，其中一人命危。傷者事後經空軍醫療運輸機，送至重慶的陸軍軍醫大學西南醫院救治，目前已脫離生命危險。

報道指，傷者在西藏軍區總醫院經初步救治後，情況未如理想，軍方遂緊急聯繫空軍醫療運輸機，將2人運至重慶救治。為了確保轉運安全，空軍另派出醫療專家團隊全程監護，以應對突發情況。

抵達重慶後，陸軍軍醫大學安排專家組，對兩名傷者進行集中會診。二人經診治後，已轉危為安，身體狀況逐步恢復。

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