自攜橡皮艇漂流翻側 3人獲救3人失蹤

雲南省盈江縣上周六（22日）一艘橡皮艇在大盈江翻側，艇上6人全部墮海，其中3人獲救，身體情況穩定，另有3人至今下落不明。當地政府已組織救援隊伍在江中搜索，目前仍然持續。盈江縣曾於18日啟動防汛2級應急響應。

盈江縣人民政府新聞辦周日（23日）通報稱，在上周六13時許，6人自行攜帶一艘橡皮艇，從大盈江拉戶練大橋下的江灘下水開始漂流。當橡皮艇漂流至大橋下游約1公里處掉頭時突然翻側。

6人墮海後，其中2人游至事發地下游約400米處自行上岸獲救，另1人被江水沖至大盈江下游江心沙灘附近時，由民眾和搜救警員救起，及後送醫救治。另外3人則被江水沖走，至今不知所終、生死未卜。

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