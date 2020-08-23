新冠肺炎：網傳烏魯木齊市民被迫灌中藥　家門被封不得外出

新疆烏魯木齊市上月再爆發新冠肺炎疫情，一度進入「戰時狀態」，先後實施社區封閉管理、暫停舉辦聚集活動。惟有消息指出，當地市民在社區封閉期間，被衞生部門強迫喝中藥抗疫；另有居民住處的大門，被防疫人員、物管緊緊封死，想離開家一步亦難以做到。

有網民在Twitter發布關消息，指在社區封閉管理期間，均有警員及防疫人員先後登門，並向居民提供中藥，要求即場喝下並拍片作證，有人表示服用後「全都吐了」。另有網民上傳影片，只見片中10多人，疑應衞生部門要求，一同在其屋苑某大堂，拍下飲藥的場景。

此外，當地政府為阻止市民在疫情期間外出，派員到居民家中，「封鎖」其外出的方法。有居民的家門被貼上無數膠紙，住戶外出時需要拆解一層層的「保護網」；另有市民的家門被人用鐵釘阻擋，鐵釘牢牢打入大門門閘位置。

亦有民眾透露，小區以重刑恐嚇居民，要求他們在社區清零14日不得外出散步，違反者先被送到隔離點作21天的自費隔離，後被送往看守所15天。

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