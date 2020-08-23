涉資訊安全疑慮　台經濟部擬本周禁淘寶

台灣的經濟部因考量到大陸投資背景，早前宣布將代理或經銷大陸地區OTT（Over-The-Top）及相關商業服務納入禁止範圍，包括愛奇藝、騰訊。至周日（23日），台媒消息指，阿里巴巴旗下的「淘寶台灣」，將是下一個被禁目標，最快本周裁奪；淘寶未有回應。

報道指，台方認為，淘寶台灣以代理方式在台運作，但背後則由陸資控制，資訊安全存疑慮，預計經濟部最快本星期內決定禁止淘寶台灣運作。當局如果認定淘寶為陸資，將禁止在台經營電商業務，簽約的台灣商家商品恐被迫下架，牽連層面甚廣，不過目前仍未有定案。

上周二（18日），台經濟部發表「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，表示OTT TV並非開放陸資投資項目，恐影響本土安全。禁止事項項目表修正後，預告期間為14天，會聽取各界意見與看法，預計於9月1日期滿，9月3日公告實施。屆時違者將被查處，最高罰款500萬新台幣（約134萬港元）。

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