桃園國際機場擴建第三航廈　料2024至2026年完工

台灣桃園國際機場將擴建第三航廈，明年動工，預計2024年至2026年分階段完工。交通部計劃完工後，拆除已使用逾40年的第一航廈。

交通部指，第一航廈雖曾整建，但當年很多設計、施工及變更設計相關資料未能完整保存，增加維修困難，加上結構已老舊，安全考量，決定重建。

交通部認為，建設應走在需求之前，根據國際航空組織的預測，2024年的國際航空運量會回到2019年水準，現在正是利用機會推動機場工程的好時機，預料第三航廈可服務的每年旅客容量2000萬人次。

此外，第二航廈亦使用逾20年，曾於2018年完成擴建，目前可提供的年旅客服務容量為2200萬人次，但發生過多次跳電及漏水。交通部也考慮局部改建第二航廈。

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