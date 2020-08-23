資料庫：1958年金門炮戰　共軍發射逾47萬發炮彈

金門距離廈門最近僅2.3公里，相反距台灣最近210公里，因此有台灣最前線之稱。1958年8月23日，大陸突然向台灣金門發動「八二三炮戰」，共軍向金門島發射超過47萬發炮彈，並連轟44天。

該戰是國民政府撤守台灣後，國共兩黨最後一次大型軍事衝突。當時台灣國軍的國防部長俞大維也受了炮傷；俞大維部長受傷後，便親自向美國力爭巨炮，結果美軍把威力驚人的8吋自走式榴彈炮運往金門，並在獅山炮陣地炮打共軍還擊，最終迫使共軍終止炮擊。

資料顯示，台軍在這場戰爭中陣亡士兵近500人，傷逾2000人。金門市民方面亦有80人死、逾200人傷。金門炮戰也是兩岸最近一次大型軍事衝突。

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