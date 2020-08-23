內地擬構建代碼託管平台　Gitee獲華為等企業支持

內地代碼託管平台「Gitee」，近日在工業和信息化部的開源託管平台項目的招標中獲選，取代由微軟擁有、開源代碼託管平台「GitHub」。該項目將由開源中國（Open Source China）牽頭開發，而其聯盟總部在深圳，並獲得多間大學、包括華為在內等企業的多個組支持和參與，構建「面向中國的獨立開放源代碼託管平台」。

資料顯示，Gitee至今已成立七年來，擁逾500萬名程式員，以及為10萬間企業提供相關服務，僅在平台託管的開源項目就超過1000萬個，是國內首屈一指的代碼託管平台，同時也是世界範圍內規模第二大的代碼託管平台。但與GitHub相比亦有莫大差距，GitHub去年11月報告顯示，其在全球擁有1 億個存儲庫和大約3100萬名程式員。

有分析指，GitHub在去年7 月，因切斷包括伊朗、敍利亞等美國認可的國家用戶的部分服務，引起全球程式員恐慌，令工業和信息化部繼而選擇Gitee。

Gitee表示，發展開源是中國提高信息化產業水平的唯一途徑，但不認為自己是GitHub的替代品，而是認為「世界應該是百花齊放，燦爛無比」、「這麼多年的不懈努力得到了認可」，公司都為之興奮，同時也深感肩上的使命重大。

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