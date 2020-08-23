農業農村部籲關注天氣蟲害　加強田間管理增產量

農業農村部近日提醒，目前已進入處暑時節，距離秋糧收割只有40多天，屬產量形成的關鍵期，呼籲全國農民加強田間管理，密切留意天氣變化及病蟲害防治，以提高農產品收成。

農業農村部種植業管理司副司長劉莉華接受內媒訪問指，下一階段北方發生洪澇災害、南方遭遇密集颱風的可能性仍然存在，農業防災將是奪取全年豐收的關鍵。劉強調當前是洪澇、颱風和高溫熱害的多發季節，農民需密切關注天氣變化，及時疏通溝渠。

另外，農民亦要加強稻飛蝨、稻縱捲葉螟等病蟲的防控工作，以減低蟲害造成的負面影響。劉又介紹，當局期望今年糧食產量能保持在1.3萬億斤以上，將會在黃淮海夏玉米主產區加強肥水管理，以增加粒重及確保產量。

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