廣州深圳禁用不可降解膠袋　下月1日生效

廣東省發改委官網上周五（21日）發布「關於進一步加強塑料污染治理的實施意見」，要求今年底廣州、深圳的商場、超市、藥店、書店、外賣和各類展會活動，禁止使用不可降解膠袋，自下月1日實施，有效期5年。當局期望，2025年珠三角城市堆填區零塑膠垃圾。

意見指出，今年廣東部分地市已禁止使用塑膠的生產、銷售和使用；2022年，一次性塑膠制品禁限范圍進一步擴大；2025年，塑膠制品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度基本建立，珠三角城市實現塑膠垃圾零填埋，其他城市塑膠垃圾填埋量大幅降低，塑膠污染得到有效控制。

意見要求，加大禁止「洋垃圾」進口監管和打私力度，確保「全面禁止廢塑膠進口」落實到位。同時，今年底全省黨政機關、事業單位、國有企業等單位食堂帶頭停止使用不可降解塑膠袋。廣東星級賓館、酒店不主動提供一次性塑膠用品。

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