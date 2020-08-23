小官巨貪　貧困縣醫院院長貪污2100萬人民幣

雲南西雙版納州勐臘縣人民醫院原院長王明亮，涉嫌貪污受賄2100萬元（人民幣，下同，約2377萬港元），更在任內收受房屋12間。西雙版納州中級人民法院早前判其受賄罪、貪污罪、國有事業單位人員濫用職權罪罪成，判囚19年和罰款1000萬元（約1120萬港元）；沒收違法所得貪款1554萬元（約1759萬港元）和房產。

據了解，勐臘縣曾經是國家級貧困縣，在去年才正式脫貧，農村居民人均月收入僅1000元（約1120港元）。王明亮多年來的涉貪金額刷新西雙版納建州以來貪腐案涉案金額紀錄。

王明亮今年56歲，他在1998年年僅34歲就擔任勐臘縣人民醫院院長。他年輕時取得不少成就，包括曾被評為省級「勞動模範」、省級「優質服務先進個人」，更曾獲得多項州級、縣級科技成果獎，是縣內最著名的外科醫生，如今卻因貪污入獄。

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