中央公布第五輪巡視情況　強調做好疫情防控及復工發展

中央紀委國家監委周日（23日）通報，公開十九屆中央第五輪巡視中，對35個中央和國家機關單位黨組織的巡視反饋情況。巡視組提到，今年抗擊新冠肺炎疫情，及後復工復產、恢復經濟社會運行方面，各地積極履職得到肯定；但強調，要貫徹落實黨中央關於統籌疫情防控，以及經濟社會發展；另部分單位對落實主體責任不夠到位，要求就中央、審計等監督發現的問題整改。

巡視組指出，被巡視單位、黨組織堅持貫徹落實黨中央決策部署的態度更加積極，全面從嚴治黨呈現持續向上向好態勢；但各巡視組也指出存在的問題，包括有單位黨建工作責任制落實不夠到位，從嚴治黨推進不夠有力，履行監督責任有差距，基層黨建工作比較薄弱等我；另部分反映領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。

此外，會上強調被巡視黨組織，要深切實提高政治站位，從「兩個大局」和國家治理體系、治理能力現代化高度，貫徹落實黨中央關於統籌疫情防控和經濟社會發展、紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務等決策部署，切實把增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」落實到履職盡責上、體現到具體工作中。紀檢監察機關和組織部門要加強巡視整改日常監督，對敷衍整改、虛假整改的嚴肅問責。

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