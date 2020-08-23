村民飲發黃自來水後上吐下瀉 初步判定為志賀氏菌感染

村民飲用發黃的自來水後，出現嘔吐、腹瀉、發燒等病況。

安徽淮南市壽縣保義鎮493名村民，因不明原因出現嘔吐、腹瀉、發燒等病況，有人質疑是此前飲用當地發黑發黃的自來水引起。當地政府周日（23日）回應，村民病情判定為志賀氏菌感染所引起，當地水廠已於上周五（21日）暫停供水。

壽縣衞健委通報，自上周四（20日）以來多名保義鎮居民陸續出現發燒嘔吐、腹痛腹瀉症狀，縣政府立即成立處置工作領導組，迅速開展人員治療工作。其中縣醫院、縣中醫院收治289人，目前患者病情普遍好轉，部分人已治愈出院。

據省市縣聯合調查組初步調查，判定為志賀氏菌感染所引起。為防止水體感染，保義鎮自來水廠已於上周五關閉，有關處置工作正在進一步進行中。

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