無視美國封殺　俄羅斯擬與中國及華為發展5G

美國積極拉攏盟友封殺中國科技巨企華為之際，俄羅斯外長拉夫羅夫周日（23日）宣布，俄方準備與中方以及華為在5G技術上展開合作。

拉夫羅夫表示：「我們沒有（美國）那樣的習慣和傳統。相反，俄羅斯有興趣與其他國家互動，共同將現代技術引入實際生活。」較早前有傳媒報道，華為與俄羅斯電信商MTS合作，在莫斯科啟動首個5G測試區。

面對西方多國打壓，華為在俄羅斯的業務蒸蒸日上。俄媒5月曾報道，華為在該國手機市場的佔有率已達破紀錄水平。今年第一季，華為加上其旗下的榮耀品牌，在當地手機市場佔有率達40%。

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