秦嶺大熊貓秦秦　誕下雙胞胎雌性寶寶

在陝西西安市秦嶺大熊貓研究中心定居的大熊貓秦秦，在上周六（22日）下午1時04分和1時52分，順利產下一對雙胞胎雌性寶寶，體重分別為136克、127克。是該中心繼上周一（17日）月大熊貓永永產下一寶寶後，再次傳出喜訊。

大熊貓中心表示，一般情況下大熊貓妊娠期140天左右，秦秦於今年2月22日進行了三次人工授精，妊娠期長達180天，是目前秦嶺大熊貓中妊娠期最長的大熊貓。

而秦秦出生於2013年，由於出生時其母親不會帶仔，秦秦幾乎沒有在母親的懷抱待過一天，是省內第一隻全人工育幼的大熊貓。

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