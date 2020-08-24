新冠肺炎：深圳福田完成凍品採樣　2679份均無病毒

新冠肺炎疫情尚未止，截至周一（24日）凌晨，內地累計84,951人確診，4634人病亡。據國務院「疫情風險等級查詢」顯示，截至上周六（22日）凌晨，全國高風險地區有2個，分別為新疆烏魯木齊市天山區、沙依巴克區。另深圳福田區近日已共完成凍品核酸採樣2679份，均無驗出病毒。

疫情風險等級查詢顯示，全國高風險地區有2個，至於中風險地區有4個，包括新疆烏魯木齊市3個，廣東汕尾市1個。

在深圳福田區，截至上周四（20日）晚上7時，已累計完成人員核酸採樣46,825人，均無確診病例，也沒有在凍品核酸採樣中檢測出病毒，疫情防控成果得到鞏固。至於福田區委書記鄭紅波上周四帶隊調研了福保街道跨境貨車停車場疫情防控情況，顯示停車場一側設有2個集裝箱式房間供管理人員和跨境貨車司機臨時使用，旁邊還設有司機專用廁所，避免交叉感染。

值得注意的是，福田在廣東全省率先啟用健康驛站，收住密切接觸者集中隔離，截至目前已為數千人提供人文服務。

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