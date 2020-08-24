新規擬400噸以下船舶分類垃圾　10月1日實施

內地交通運輸部近日發布《400總噸以下內河船舶水污染防治管理辦法》，明確至今年10月1日起，400總噸以下的內河船舶，其運載的垃圾也要實行分類收集和儲存，並建議滿足廚餘垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾4種分類方式。該辦法將從10月1日起施行。

《辦法》規定，禁止400總噸以下內河船舶，向內河水域排放含貨油殘餘物的油污水、殘油、含有毒液體物質的污水和船舶垃圾；禁止船舶在飲用水水源保護區、京杭運河、漓江及其他要求禁止生活污水排放的水域排放生活污水。

而客運船舶產生的剩油、剩菜、湯水等餐飲污水，將按廚餘垃圾管理，將其收集後送交接收設施。含有毒有害物質或者其他危險成分的垃圾，按有害垃圾管理，送交具相應能力的接收單位，並提前提供其所含危險物質的名稱、性質和數量等信息。而醫務室垃圾按有害垃圾管理，將其消毒後送交具有相應能力的接收單位。

此外，《辦法》提出，100總噸及以上的船舶，以及經核定許可載運15人及以上且單次航程超過2公里，或者航行時間超過15分鐘的船舶，應當持有《船舶垃圾管理計劃》和經海事管理機構簽注的《船舶垃圾記錄簿》，將有關垃圾收集處理情況如實、規範地記錄於記錄簿中，隨時可供檢查，使用完畢後在船上保留2年。

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