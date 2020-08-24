企業微信海外版突換名　網民猜測或為規避美國禁令

應用商店（上）及官網（下）均顯示，企業微信海外用名已改為「WeCom」。

據內地傳媒周日（23日）報道，騰訊微信團隊為企業打造的辦公管理工具「企業微信」，近日被發現其海外用名由「WeChat Work」改為「WeCom」。有網民猜測，此舉或是為了規避美國禁令等不利影響。

企業微信於2016年4月18日推出，是企業通訊與辦公工具，惟有網民在上周二（18日）發現其海外版改名，且企業微信官方對於改換名稱沒有任何通告，只是在海外官網，以及蘋果、Google等應用商店作出相應調整。

對此，有網民推測，改名一事或與美國相關禁令有關。美國總統特朗普月初簽署了兩項行政令，分別針對字節跳動旗下抖音海外版TikTok以及騰訊的微信設限，不允許美國公司於9月20日之後再與之進行交易。

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