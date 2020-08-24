大陸油船越界航行　台海巡登檢查獲5人

大陸抽沙船與違法漁船，近年不斷侵入台灣澎湖海域，台海巡署加強巡查。澎湖海巡隊周日（23日）早上10時許，於貓嶼西南18.9浬海域，發現陸籍的油料補給船越界進入限制水域航行，遂採取緊追及強靠登檢，查獲蔡姓船長等5人，並將該船押返港口偵辦。

台海巡表示，因應大陸海洋伏季休漁期結束，遂提升海上執勤的密度與強度，不讓海上出現防疫的破口；是次查緝行動起因巡防艇以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與巡防區指揮部岸際雷達系統互相驗證，發現大陸油料補給船越界進入限制水域航行未作業，經廣播多次命其停行受檢，均拒不停船。

海巡艦採取緊追及強靠登檢，經查船上為空載，亦無牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情況。海巡依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」扣留查處。另因應目前新冠肺炎、非洲豬瘟及牛節結疹疫情仍有升溫趨勢，當局配合衞生局、防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業及船員相關檢疫措施，確保防疫無漏洞。

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