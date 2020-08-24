警破出售瀕危野生動物案拘1男　繳23根鹿角

四川一名40歲丁姓男子，長期非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物及其製品，被公警方採取刑事拘留強制措施。警方查獲鹿角23根、鹿頭1個、疑似狼骨架1副、肉製品、皮毛若干，子彈3發。

警方指，丁男是甘肅臨潭縣人，他以麵館作為掩護，非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物及其製品。今年7月16日，道孚公安接上級情報信息，到他的麵館搜查，起獲上述物件。

翌日，警方再到城區清查飯店酒樓、商舖36家，收繳疑似野生動物鹿蹄6隻，鹿蹄筋8根，鹿鞭3根，動物皮毛和牙若干，已送司法鑑定中心作物種和價值鑑定。

21日，甘孜州公安局隨後在道孚召開專案會議，對案件進行深挖，派警員分赴瀘定，成都、遂寧等地抓獲同案疑犯。目前，已逮捕1人，刑事拘留3人，案件還在進一步偵辦中。

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