警上月起破18非法捕撈案拘27人 涉水產品近3000斤

湖北警方近期全力打擊非法捕撈活動，以保護長江流域生態環境。據荊州警方周一（24日）通報，洪湖警方日前連續偵破非法捕撈案件，7月至今已先後偵破18宗，累計拘捕疑犯27人，扣押船隻31艘，涉案水產品近3000斤。

上月以來，洪湖警方落實有關長江禁漁的要求，全面開展清江、清岸、清船、清網、清魚「五清行動」，並緊盯重點水域非法捕撈活動，開展多警種、多部門聯合巡邏執法，進行精準打擊。

其中在日前，2艘漁船在洪湖螺山水域借夜色掩護作業，2名男子拉着地籠肆意非法捕撈，結果返航靠岸期間當場被逮。而上周二（18日）晚至翌日凌晨，當局組織警力30餘名分別在洪湖八卦洲、濱湖村、螺山官墩漁場、瞿家灣、沙口等沿湖區域聯合行動，在濱湖村水域和螺山水域破獲5宗非法捕撈案，抓獲疑犯8人，收繳地籠34條、漁獲物122.14斤，並扣押5艘涉案船隻。

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